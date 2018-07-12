США обвинили КНДР в нарушении санкций ООН

Соединенные Штаты обвинили Северную Корею в четверг в нарушении санкций ООН на покупку очищенной нефти. Нарушения совершались путем незаконных передач нефти между судами в море, говорится в документе, который поступил в распоряжение Рейтер и который Вашингтон представил членам Совета Безопасности ООН.

"Наша информация свидетельствует, что с 1 января по 30 мая 2018 года танкеры КНДР не менее 89 раз, скорее всего, получали нефтепродукты, незаконно закупаемые с судна на судно", - говорится в сообщении, распространенном США в Комитете о санкциях Совета Безопасности ООН по Северной Корее.

Соединенные Штаты не сказали, какие страны, по их мнению, незаконно предоставляют Северной Корее рафинированную нефть. В декабре Совет Безопасности ограничил экспорт нефтепродуктов в Северную Корею объемом до 500 000 баррелей в год. Обвинение США в нарушении санкций происходит, когда Вашингтон взаимодействует с Северной Кореей в попытке договориться о денуклеаризации этой страны. Согласно Комитету Совета Безопасности по санкциям, только Россия и Китай сообщили о законных продажах Северной Кореи в 2018 году 14 000 тонн рафинированной нефти.

"Эти продажи и любая другая передача должны немедленно прекратиться, поскольку Соединенные Штаты полагают, что КНДР нарушила квоту нефтепродуктов на 2018 год", - говорится в документе, представленном в комитет. США предоставили список комитету Совета Безопасности из 89 северокорейских танкеров и несколько фотографий.