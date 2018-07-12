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Трамп распространил текст письма от лидера КНДР Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выпустил переведенный текст того, что он назвал "очень приятным" письмом, полученным от северокорейского лидера Ким Чен Ына. Трамп написал в Twitter 12 июля, что приветствовал письмо от 6 июля как признак "большого прогресса" в восстановлении отношений с Пхеньяном после саммита двух лидеров в прошлом месяце.

Согласно тексту, Ким сказал Трампу, что, по его мнению, их усилия по открытию "нового будущего" между Северной Кореей и Соединенными Штатами "наверняка принесут плоды". Ким также похвалил Трампа за "энергичные и чрезвычайные усилия, предпринятые вашим Превосходительством г-ном Президентом для улучшения отношений между двумя странами".

Трамп и Ким встретились 12 июня, чтобы обсудить "полную денуклеаризацию" Корейского полуострова, хотя между сторонами существует разногласие относительно того, что означает выражение в действительности.

Письмо было датировано 6 июля, когда госсекретарь Майк Помпео посетил Пхеньян и приветствовал прогресс "почти во всех центральных вопросах" во время его переговоров. Однако позднее Пхеньян выступил с заявлением, в котором обвинял Соединенные Штаты в том, что они предъявляют "односторонние и гангстерские требования к денуклеаризации".

Отдельно Соединенные Штаты 12 июля заявили, что Северная Корея согласилась встретиться с делегацией США 15 июля, чтобы обсудить вопрос о репатриации останков солдат США из Корейской войны 1950-53 годов, которая долгое время была камнем преткновения в двусторонних отношениях.

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