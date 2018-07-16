Трамп и Путин общались "с глазу на глаз" более двух часов

В Хельсинки завершилась личная встреча президентов США и России. Владимир Путин и Дональд Трамп беседовали с глазу на глаз более 2-х часов - на полчаса дольше, чем планировалось.

Сейчас в Хельсинки за рабочим обедом проходят переговоры в расширенном составе. В составе американской делегации - госсекретарь Майк Помпео, помощник по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого Дома Джон Келли, специальный помощник президента по российским и европейским делам Фиона Хилл.

Президент США назвал встречу с Путиным "хорошим началом". Какие-либо подробности того, о чем говорили Трамп и Путин, пока неизвестны. Перед началом переговоров Трамп в числе прочих тем называл нераспространение ядерного оружия.

Ожидается, что после завершения переговоров Трамп и Путин выступят перед журналистами.