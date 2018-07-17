Ушедший праздник. Анатолий Канюков - о том, что осталось

Когда я слышу о том, что чемпионат мира стал успехом для Владимира Путина - становится смешно. Не найти было более бесполезного человека для только что завершившегося турнира, чем президент России. Вы скажете: теперь международная обстановка для России не слишком хороша, но в свое время Путин обещал государственную поддержку туринира, и это стало одной из причин, по которой мы его получили? Ну да, спасибо что ничего не испортил! Лидер любого государства обязан гарантировать поддержку такого турнира на территории своей страны, без обещаний «на высшем уровне» никак не обойтись.

Успешное проведение турнира было выгодно российской власти с точки зрения пиара, но "иметь возможность" и использовать ее - совсем разные вещи. Чемпионат одной рукой зрелище всему миру дал, а другой, не долго думая, выхватил у российского народа кусок хлеба: "Смотрите свой футбол, а мы тем временм поднимем пенсионный возраст".

Действительно, после чемпионата мира о россиянах в мире стали думать получше. Русские оказались не только бурчащими терпилами, которые хотят заставить соседние страны жить по своим правилам, но приветливыми, гостеприимными и отзывчивыми людьми - в свободное от обсуждения собственного величия и планов по покорению мира время. Но на отношении к российской власти это вряд ли сказалось: на Западе как считали Путина диктатором, другом "кровососущих" режимов вроде сирийского или северокорейского - так и считают. Нефутбольная жизнь идет своим чередом: не прошло и суток после окончания чемпионата, как его победитель Франция объявила о закрытии торгового представительства в России.

Мы прощаемся с праздником как с ощущением чего-то нереального, почти сказочного, чтобы вернуться в будни

Мой Петербург подошел к чемпионату мира во всеоружии - степень мер безопасности была запредельной. Все правоохранительные силы перешли на усиленный режим работы. Поддержку получила и ФСБ: в Петербург, как и в другие города, принимавшие первенство мира, были командированы секретные сотрудники со всей страны. С нарушителями спокойствия власти не церемонились. Как-то на Сенной площади я стал свидетелем такой картины: несколько подвипивших граждан (вероятнее всего, россиян) затеяли было потасовку, однако их моментально утихомирили полицейские. Действовали быстро и жестоко: удар дубинкой, газовый баллончик в лицо, подсечка, блокировка ног - я не успел пройти и десяти шагов, как все закончилось. Иностранные туристы, «напуганные» страшными историями про Россию, с интересом следили за происходящим. Впрочем, публичное скопление полицейских в дни чемпионата казалось скорее исключением, чем правилом. В обычное время впечатления, что город находился на осадном положении, не возникало: полиция вроде как была, и вроде как ее не было, глаза, по крайней мере, она не мозолила.

Мы прощаемся с праздником как с ощущением чего-то нереального, почти сказочного, чтобы вернуться в будни: к президенту, который не отдал зонт единственной женщине во время награждения чемпионов мира, к платежным картам «Мир», на производстве которых для всех бюджетников страны кто-то неплохо заработал, к поднятым в очередной раз тарифам ЖКХ, к пенсионной реформе, лишающей сограждан надежды дожить до пенсии.

Анатолий Канюков – социал-демократ, лидер движения "Солидарный Петербург"

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