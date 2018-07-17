Родители погибшего призывника требуют найти виновных

Родители призывника Артёма Пахотина, найденного мертвым в апреле на стрельбище в Еланском учебном центре Свердловской области, требуют ускорить следствие и найти виновных в гибели сына. В военной части, где служил солдат-срочник, им сообщили, что их сын застрелился. Родители считают, что его убили. Об этом сообщает телеканал "Новости ТВК".

По словам матери, сын ушел служить в армию в декабре 2017 года. В апреле 2018 года, она получила от него последнее сообщение. "Мама, не верь никому, чтобы не случилось. Меня тут травят, изматывают психологически, вымогают деньги. Не вижу пути дальше. Я уже очень устал. Жаль, что так все получилось", — цитирует телеканал сообщение Артема Пахотина. Родители считают, что руководство части пытается скрыть преступление, и сообщение было отправлено с телефона их сына уже после его смерти.

После гибели солдата возбудили дело о доведение до самоубийства. Однако, по словам отца военнослужащего, там много нестыковок: не установлено время смерти, на оружии, из которого он, по версии следствия, совершил самоубийство, нет отпечатков. Кроме того, тело нашли в сотнях метрах от места стрельб.

Родители также узнали, что в части над их сыном издевались. Например, в феврале сослуживцы вырезали у него на лбу слово из трех букв.

С 2008 года срок военной службы в России сократился до 1 года. Однако уровень насилия в российской армии остался высоким. Противостояние между новобранцами и "старослужащими" заменили межнациональные конфликты и конфликты между так называемыми "землячествами" среди призывников.