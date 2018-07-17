СМИ: Саввиди финансировал протесты против переименования Македонии

Российский миллиардер Иван Саввиди потратил 300 тысяч евро на кампанию против переименования Македонии. Об этом сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также издание BuzzFeed.

Деньги, предположительно, были переведены десяткам македонских политиков, а также сторонникам радикальных националистических партий и футбольным хулиганам, которые участвовали в акциях протеста против переименования страны.

На переименовании Македонии настаивала Греция, в составе которой есть одноименная провинция. Страны не могли прийти к соглашению почти 30 лет. Месяц назад Македония согласилась с названием Северная Македония. Это открыло стране путь в НАТО.

Россия выступает против расширения НАТО. На прошлой неделе Греция объявила, что высылает из страны двух российских дипломатов. Они якобы пытались сорвать сделку между Афинами и Скопье. Москва заявила, что "зеркально" ответят на высылку дипломатов.

Иван Саввиди – российский бизнесмен греческого происхождения. В 2003–2012 годах он был депутатом Государственной думы России от партии "Единая Россия". Последние годы Саввиди живет в Греции. Там он владеет футбольным клубом ПАОК. Весной этого года в матче против команды АЕК миллиардер с пистолетом выбежал на поле, требуя засчитать гол его команды.