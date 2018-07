Без больших ожиданий. Трамп и Путин встречаются в Хельсинки

В понедельник утром в Хельсинки начинается самый непредсказуемый в истории двусторонних отношений американо-российский саммит. Первая за время президентства Дональда Трампа официальная американо-российская встреча в верхах крайне необычна. Подготовка к таким редким и значительным для двусторонних отношений мероприятиям начинается задолго до самих встреч с тем, чтобы по ее окончании два лидера могли отрапортовать о достижении более или менее важной договоренности. На этот раз нет никаких сведений о том, что эта встреча готовилась загодя и что два президента могут достичь неких соглашений. Наоборот, и сам президент и его окружение за день до саммита пытались снизить уровень ожиданий.

Никто и не думает о перезагрузке или перестройке

В интервью телекомпании CBS, фрагменты которого появились в эфире в воскресенье, сам президент Трамп ушел от ответа на вопрос о том, какую цель он преследует, встречаясь с президентом Путиным. "Я скажу вам об этом после встречи", – сказал президент, подчеркнув, что он идет на нее без больших ожиданий. "От нее ничего плохого не будет, – сказал президент, – может быть, [будет] что-то хорошее". На прошлой неделе Дональд Трамп упомянул несколько тем, которые он намеревался поднять в разговоре с президентом Путиным: вмешательство Кремля в американские президентские выборы, аннексию Крыма Россией, проблемы нераспространения ядерного оружия и конфликт в Сирии. Посол США в Москве Джон Хантсман даже отказался квалифицировать встречу двух президентов как саммит: "Это не саммит, это встреча. Никто и не думает о перезагрузке или перестройке". Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон в телевизионном интервью в воскресенье признал, что Белый дом не ожидает никаких конкретных результатов от этого саммита. Он решился сделать лишь одно предсказание: президент Трамп, по его словам, не признает аннексию Крыма, чего открыто опасались некоторые американские комментаторы.

Накануне саммита наиболее очевидным, по крайней мере, для большинства американских аналитиков, был факт символической победы Владимира Путина еще до начала переговоров, потому что он добился проведения встречи, которая резко повышает его акции внутри страны и в мире, в то время, как она не сулит Дональду Трампу или Соединенным Штатов очевидных дивидендов. "Трамп создает из Путина героя", - говорит публицист и главный редактор журнала New Yorker Дэвид Ремник. "Оказавшись за столом переговоров с Трампом, Путин вырывается вперед" - так трактует еще не состоявшийся саммит газета New York Times. Как пишет New York Times, Владимиру Путину требуется лишь, "чтобы встреча прошла без очевидных трений, положив символический конец западным усилиям изолировать Россию за ее действия против Украины в 2014 году, за ее вмешательство в выборы в США в 2016 году и другие примеры того, что министерство финансов США характеризует как "подрывную" деятельность России по всему миру".

Между тем, многочисленные скептики и оппоненты Дональда Трампа в Соединенных Штатах считают, что президент, по крайней мере, должен во время этой встречи публично продемонстрировать, что в отношениях между Соединенными Штатами и Москвой существуют очень серьезные трения. После появления в пятницу информации о предъявлении Генеральной прокуратурой США обвинений двенадцати российским военнослужащим, сотрудникам Главного разведки, уличенным во взломе компьютеров видных функционеров Демократической партии и избирательного штаба Хиллари Клинтон, а затем обнародовании ворованной электронной переписки многие видные законодатели-демократы призвали Дональда Трампа отменить встречу с Владимиром Путиным. Сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал президента Трампа "бросить вызов Путину с позиции силы и продемонстрировать, что ему придется серьезную цену за продолжающуюся агрессию против Соединенных Штатов и демократий по всему миру". Если Дональд Трамп не готов к этому, то ему нужно отменить встречу, считает Джон Маккейн. "Ваша первая просьба Владимиру Путину должна звучать так: укажите нам аэропорт в США куда будут отправлена 25 россиян, которые пытались подорвать основы нашей демократии", – обратился к президенту во время телевизионного интервью глава комитета Палаты представителей по надзору за правительством республиканец Трей Гауди, имея в виду всех российских граждан, которым были предъявлены обвинения в результате расследования специального прокурора Роберта Мюллера.

Немногочисленные американские сторонники этого саммита настаивают на том, что с Россией необходимо разговаривать, объективно говоря, у двух стран немало общих интересов.

Большая часть нашей прессы действительно является врагом народа, а демократы умеют только сопротивляться и препятствовать

Однако реакция президента Трампа на эти призывы и советы не внесла ясности. Реагируя на предъявление обвинений сотрудникам ГРУ, Белый дом подчеркнул лишь факт отсутствия в обвинительном документе данных о связях людей из предвыборного штаба Трампа с российскими хакерами, не осудив эти действия России. За несколько часов до саммита в интервью телекомпании CBS Дональд Трамп вновь назвал расследование российского вмешательства в американские президентские выборы "охотой на ведьм", которое "наносит ущерб нашим отношениям с Россией" и многими другими странами. На пути в Хельсинки из Великобритании Дональд Трамп выразил гнев в отношении американской прессы и демократов, которые будут, по мнению, президента, критиковать его даже если он достигнет успеха на саммите. "Если я получу замечательный город Москву в качестве возмездия за все прегрешения и за зло, причиненное Россией, в течение многих лет, меня встретят критикой, что этого недостаточно, и я должен был получить в придачу Санкт-Петербург. Большая часть нашей прессы действительно является врагом народа, а демократы умеют только сопротивляться и препятствовать", - посетовал президент в Твиттере.

Согласно официальному расписанию, первые полтора часа встречи два президента проведут один на один в присутствии переводчиков, следующее заседание с участием помощников и советников продлится три часа. Именно полуторачасовая встреча один на один чревата неожиданностями, предполагают американские аналитики, особенно, если президенты завершат ее с разными представлениями, о чем им собственно удалось договориться. Многие комментаторы, впрочем, напоминают, что чем бы не закончилась встреча двух президентов, она не принесет перетряски американо-российских отношений, хотя бы потому, что любые резкие изменения американской политики в отношении России потребуют санкции Конгресса.