50 000 евро за панк-молебен. ЕСПЧ присудил компенсации Pussy Riot

Европейский суд по правам человека вынес решение выплатить около 50 тысяч евро участницам феминистской панк-рок-группы Pussy Riot. Они жаловались на то, что во время уголовного расследования с ними обращались ненадлежащим образом. ЕСПЧ пришел к выводу, что в отношении Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич были нарушены право на гуманное обращение, на личную неприкосновенность и справедливый суд, а также право на самовыражение.

Страсбургский суд признал нарушения по статьям 3, 5, 6 и 10 Европейской конвенции по правам человека в отношении акционисток и обязал правительство РФ выплатить им компенсацию. Марии Алёхиной и Надежде Толоконниковой была присуждена компенсация в размере 16 тысяч евро, Екатерине Самуцевич – 5 тысяч евро, а сумма 11,7 тысяч евро должна компенсировать средства, затраченные на судебные разбирательства.

По словам Ирины Хруновой, адвоката участниц группы, решение, вынесенное судом, их устраивает, и обжаловать его со своей стороны они не будут. Однако адвокат не исключила, что постановление ЕСПЧ захочет оспорить правительство России. Также Хрунова отметила, что "выплаты никогда не являлись проблемой для правительства, в моей практике не было ни одного случая, когда правительство не выплатило бы те деньги, которые присуждал Европейский суд".

Однако, как показывает российская судебная практика, не всегда решения, вынесенные Европейским судом, исполняются властями. Так, решение, вынесенное ЕСПЧ в отношении Алексея Пичугина, начальника отдела экономической безопасности ЮКОСа, не было исполнено. Пичугин был обвинен в убийстве Владимира Петухова, мэра Нефтеюганска, главы торговой фирмы "Феникс" Валентины Корнеевой, в организации покушения на главу австрийской нефтяной компании "Ист Петролеум" Евгения Рыбина и других лиц и осужден на пожизненное заключение в колонии. Несмотря на то что ЕСПЧ в 2012 году постановил выплатить Пичугину 9,5 тысяч евро компенсации и признал, что в отношении него была нарушена статья 3 Европейской конвенции по правам человека, запрещающая пытки и бесчеловечное наказание, Верховный суд РФ оставил свой приговор в силе. В 2017 году ЕСПЧ удовлетворил очередную жалобу Пичугина, выявив нарушение статьи 6 Европейской конвенции о презумпции невиновности, присудив ему компенсацию в размере 15 тысяч евро. Однако, по мнению властей РФ, Пичугин не может рассчитывать на материальные выплаты, а компенсацией может быть только новое судебное разбирательство или же его возобновление.

В октябре 2017 года ЕСПЧ постановил выплатить братьям Алексею и Олегу Навальным компенсацию в размере 76 тысяч евро по делу "Ив Роше", отметив, что право на справедливый суд в России в отношении братьев реализовано не было. Но, несмотря на решение ЕСПЧ, Верховный суд отказался пересматривать дело братьев Навальных.

21 февраля 2012 года группа Pussy Riot провела панк-молебен "Богородица, Путина прогони!" в храме Христа Спасителя в Москве. В том же году в отношении девушек было возбуждено уголовное дело по статье 213 части 2 Уголовного кодекса "хулиганство в составе организованной группы". Их приговорили к двум годам лишения свободы. В июне того же 2012 года в Европейский суд была направлена жалоба в связи с нарушением прав на гуманное обращение, на личную неприкосновенность, справедливый суд и самовыражение.

"Тюремное заключение и уголовное преследование, содержание под стражей в течение полугода, унизительное доставление и содержание в аквариуме в присутствии служебной собаки и так далее, – говорит Павел Чиков, председатель международной правозащитной группы "Агора", – все это было избыточным и чрезмерным".

Несмотря на то что акция, по словам участниц группы, была именно политической, вокруг этого дела началась дискуссия об оскорблении чувств верующих.

На уголовное преследование за оскорбление чувств верующих была явная политическая воля властей

Павел Чиков напоминает, что после дела Pussy Riot появилась уголовная ответственность за оскорбление чувств верующих, однако такие дела оказались единичными: "Дело Pussy Riot подтолкнуло к принятию новой редакции статей об оскорблении чувств верующих в Уголовном кодексе. На расширение практики уголовного преследования за оскорбление чувств верующих была явная политическая воля властей и были попытки заводить подобные уголовные дела, но стоит сказать, что правозащитникам, адвокатам удалось купировать эту практику в самом зародыше. Мы не видим роста числа уголовных дел, связанных с оскорблением чувств верующих. Такие дела были единичными и таковыми остаются. Последствия расследований подобных уголовных дел слишком серьезны для властей".

Участниц группы поддержали многие деятели искусства, такие как Эльдар Рязанов, Кирилл Серебренников, Чулпан Хаматова, Николай Цискаризде, Михаил Жванецкий. Поддержку оказали и зарубежные музыканты: Пол Маккартни, Бьорк. Однако в целом общественная реакция на перфоманс группы оказалась неоднозначной.

"Как изначально, так и сейчас это раскалывает общество, – рассуждает Чиков, – то есть кто-то высказывается за, а кто-то категорически против. Но ведь основной задачей акции было вызвать общественную дискуссию, именно на это подобные акции и ориентированы. Другое дело, что сейчас общественное мнение консолидировалось вокруг реакции властей, которая была явно избыточной".