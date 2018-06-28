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Политика

Конец смены в пионерлагере им. Кафки. Олег Навальный выходит на свободу

29 июня 2018 года закончился срок заключения Олега Навального. Самый известный заключенный в Орловской области провел 3,5 года в исправительной колонии №5 в поселке Нарышкино. Хотя он официально отбывал срок за мошенничество, правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. Олега в буквальном смысле вырвали из жизни за политическую деятельность его брата. Последний месяц заключения он провел в ШИЗО.

Помимо семьи, встречать Олега из колонии отправились волонтёры орловского штаба Алексея Навального и журналисты федеральных и региональных СМИ, в том числе корреспондент Радио Свобода.

Наказание без преступления

В декабре 2014 года Олега Навального приговорили к трем с половиной годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве при заключении контрактов с компанией "Ив Роше". Его брат – Алексей Навальный – был приговорен по тому же делу к условному сроку. В материалах дела помимо прочего были и показания представителя ООО "Ив Роше Восток" Кристиана Мельника, который прямо заявлял, что какого-либо реального ущерба и упущенной выгоды вследствие сотрудничества с ООО "Главподписка" (фирма братьев Навальных) не было.

Слушание об условно-досрочном освобождении Олега Навального в Урицком районном суде 27 июня 2016 г.
Слушание об условно-досрочном освобождении Олега Навального в Урицком районном суде 27 июня 2016 г.

Несколько лет спустя ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила в отношении Навальных статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующие справедливое судебное разбирательство и наказание исключительно на основании закона. Алексей Навальный направил в Верховный суд обращение, в котором потребовал немедленно начать процедуру исполнения решения ЕСПЧ и освободить его брата. Однако Верховный суд оставил приговор братьям Навальным без изменений. В качестве весомого аргумента ВС привёл ст. З УК РФ, согласно которой преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом Российской Федерации.

"Тут мне сообщили, что Европейский суд по правам человека признал меня Рафиком, в том смысле, что полностью неуиноуным. В этом месте я напоминаю (а общий фон таков, что об этом можно и позабыть), что Россия в том числе находится и в Европе. Вот уж радостная новость и удивительный сюрприз (это про решение суда). Можно было подумать, что эту новость первым мне сообщил мой подельник-брат-рецидивист, ну или адвокат, например, но нет, весть была принесена из Ангарска (это уже скорее в Азии), посредством телеграммы, в которой с положительным решением меня поздравил другой з/к из числа осужденных пожизненно. Ох уж эти неисчислимые грани АУЕ", – прокомментировал решение ЕСПЧ Олег в Facebook. Все годы заключения его страница обновлялась регулярно. Олег Навальный — возможно, единственный пользователь соцсети, заполнявший ее от руки: с помощью писем в адрес семьи или друзей.

Коллега Олега по несчастью из Ангарска расстроился, когда узнал, что решение Европейского суда не было исполнено. Свой срок Навальный отсидел от звонка до звонка.

Одиночество и застенная живопись

Поначалу жизнь Олега Навального в исправительной колонии не отличалась от жизни сотни таких же арестантов. Он сидел в общей камере, работал в тюремной библиотеке, ассортимент в которой периодически обновлял за свой счёт, соблюдал распорядок дня. Но затем он из среднестатистического з/к превратился в "злостного нарушителя порядка". Виной всему излишняя публичность и чрезмерно активная связь с внешним миром.

В общей сложности за всё время пребывания в колонии Олег семь раз попадал в ШИЗО. Причины были разные: не надел шапку, выходя в туалет, отжимался без куртки, не спал после отбоя, имел неосторожность проронить хлебные крошки на кровать

Бесконечные обыски и "поиск запрещенного" в камере Олега начались в сентябре 2015 года, сразу после митинга за сменяемость власти, на котором прозвучало его аудиопослание из тюрьмы. В результате одного из таких обысков, Олег впервые оказался в ШИЗО. Что именно нашли у Олега, не сообщили даже адвокату.

"ШИЗО – это такая маленькая комната с туалетом и раковиной, дверью и окошком (и на двери, и на окошке – решетка, естественно, это же тюрьма). В орловском ШИЗО деревянные полы, что гораздо лучше бетонных. Поднимают в 4.30, укладывают спать в 20.30. Вы могли бы спросить, а где же в ШИЗО кровать? А кровать в ШИЗО пристегивается к стене на период с 4.30 до 20.30. Зато есть маленький стульчик и стол, поэтому в течение дня можно спать в смешных позах, сидя за столом, или в любой позе, лежа на полу, со средним риском застудить почки, потому что полы деревянные", – писал Навальный у себя в Facebook.

В общей сложности за всё время пребывания в колонии Олег семь раз попадал в ШИЗО. Причины были разные: не надел шапку, выходя в туалет, отжимался без куртки, не спал после отбоя, имел неосторожность проронить хлебные крошки на кровать. Он обращался в суд, но тот всегда вставал на сторону тюремного начальства.

Я не злодей. Я не играю в карты, не торгую наркотиками. Определенно нельзя сказать, что я какой-то там злостный нарушитель. Я никогда не нарушал закон, и дальше не собираюсь этого делать

За постоянные "нарушения порядка" Олега перевели на так называемые строгие условия содержания. Эти условия предполагают ряд весьма значимых ограничений: одно долгосрочное свидание в год, никаких телефонных звонков, и самое главное – запрещено перемещение по "локальной" зоне (походы в библиотеку и столовую).

В июне 2016 года судья Урицкого районного суда Орловской области впервые отказал Олегу в условно-досрочном освобождении. По мнению сотрудников колонии, которую Навальный называл не иначе как пионерлагерем им. Ф. Кафки, он злостный нарушитель, а таких выпускать нельзя. Судья с этим согласился.

Повторный отказ в УДО прозвучал во время заседания суда 27 февраля 2017 года. Адвокаты указывали, что их подзащитный добросовестно исполнял обязанности библиотекаря, а также хорошо учился в заочном университете “Синергия” на юриста. Представители колонии, в свою очередь, говорили о том, что осужденный неоднократно нарушал правила внутреннего распорядка: систематически не исполнял команду "отбой", не произвел доклад по форме во время проверки, а на столе в его камере валялись хлебные крошки.

Семья Олега Навального на повторных слушаниях об УДО 27 февраля 2017 г.
Семья Олега Навального на повторных слушаниях об УДО 27 февраля 2017 г.

"Все взыскания и их количество – это только желание администрации колонии. Они никак не отражают реальное поведение осужденного. Их надо принимать во внимание, но нельзя оценивать как характеристику при освобождении по УДО. Я не злодей. Я не играю в карты, не торгую наркотиками. Определенно нельзя сказать, что я какой-то там злостный нарушитель. Я никогда не нарушал закон, и дальше не собираюсь этого делать. Я пострадал потому, что правительству не нравится деятельность моего брата", – сказал тогда Олег Навальный.

Более полутора из трех с половиной лет заключения Олег провел в одиночной камере. Чтобы не сойти с ума от тоскливой повседневности Навальный занимался, как он сам это называл, застенной живописью: рисовал картины и эскизы для татуировок. Кроме того, не забывал спорт и образование, а также сочинял рассказы о "приключениях заключенного Чубакки" и продолжал бодаться с администрацией колонии с помощью мотивированных жалоб. У Навального отбирали карандаши, книги, прибивали стул и тумбочку к полу в разных концах камеры, бетонировали розетку и изымали стол. Проходили проверки и даже приезжал уполномоченный по правам человека Орловской области, но ситуация от этого не менялась. Обо всём об этом Олег не забывал рассказывать в соцсетях и в СМИ. Администрация колонии злилась, но ничего не могла поделать с бесконечным оптимизмом политзека.

Временный “подарок”

Во время апелляции в Верховном суде Олега Навального всё же выпустили из одиночной камеры.

"Теперь слегка рушится моя тюрьма в тюрьме, и период почти 1,5-годового одиночного заключения подходит к концу. Как могло бы петься в песне: в нашей хате поселился замечательный сосед. Быть моим соседом то еще удовольствие, конечно, если бы не питать болезненного пристрастия к избыточному вниманию со стороны министерства справедливости, но он, как и подобает порядочному арестанту, относится к лишениям скептически, иронично и шлет всем достойным лучи арестантского уважения и братского тепла", – написал тогда Олег в соцсети.

Навальный иронично назвал своё освобождение из одиночного заключения "роскошным подарком" со стороны руководства ИК-5, благодаря которому ему стали доступны такие арестантские "радости" как: игры в карты, философские и прочие разговоры с сокамерниками, групповые акции неповиновения и массовые вскрытия вен.

Олег Навальный уже было думал, что покинет "зону" как "белый человек" из общей камеры, но администрация решила лишить его такой привилегии. Свой последний месяц в колонии "злостный нарушитель порядка" провел в ШИЗО. За время пребывания Олега в Орловской области в регионе успел даже смениться губернатор. Впрочем, на жизни в колонии это не отразилось.

Суд определил как окончание срока заключения Олега Навального 30 июня, но поскольку этот день выпадает на выходной, он выходит на день раньше. Принципы гуманизма и устав исправительного учреждения обязывают освобождать зэков в последний рабочий день, предшествующий праздникам или выходным. На арестантском языке – это называется "Президентский день".

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