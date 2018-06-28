Конец смены в пионерлагере им. Кафки. Олег Навальный выходит на свободу

29 июня 2018 года закончился срок заключения Олега Навального. Самый известный заключенный в Орловской области провел 3,5 года в исправительной колонии №5 в поселке Нарышкино. Хотя он официально отбывал срок за мошенничество, правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. Олега в буквальном смысле вырвали из жизни за политическую деятельность его брата. Последний месяц заключения он провел в ШИЗО.

Помимо семьи, встречать Олега из колонии отправились волонтёры орловского штаба Алексея Навального и журналисты федеральных и региональных СМИ, в том числе корреспондент Радио Свобода.

Наказание без преступления

В декабре 2014 года Олега Навального приговорили к трем с половиной годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве при заключении контрактов с компанией "Ив Роше". Его брат – Алексей Навальный – был приговорен по тому же делу к условному сроку. В материалах дела помимо прочего были и показания представителя ООО "Ив Роше Восток" Кристиана Мельника, который прямо заявлял, что какого-либо реального ущерба и упущенной выгоды вследствие сотрудничества с ООО "Главподписка" (фирма братьев Навальных) не было.

Несколько лет спустя ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила в отношении Навальных статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующие справедливое судебное разбирательство и наказание исключительно на основании закона. Алексей Навальный направил в Верховный суд обращение, в котором потребовал немедленно начать процедуру исполнения решения ЕСПЧ и освободить его брата. Однако Верховный суд оставил приговор братьям Навальным без изменений. В качестве весомого аргумента ВС привёл ст. З УК РФ, согласно которой преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом Российской Федерации.

"Тут мне сообщили, что Европейский суд по правам человека признал меня Рафиком, в том смысле, что полностью неуиноуным. В этом месте я напоминаю (а общий фон таков, что об этом можно и позабыть), что Россия в том числе находится и в Европе. Вот уж радостная новость и удивительный сюрприз (это про решение суда). Можно было подумать, что эту новость первым мне сообщил мой подельник-брат-рецидивист, ну или адвокат, например, но нет, весть была принесена из Ангарска (это уже скорее в Азии), посредством телеграммы, в которой с положительным решением меня поздравил другой з/к из числа осужденных пожизненно. Ох уж эти неисчислимые грани АУЕ", – прокомментировал решение ЕСПЧ Олег в Facebook. Все годы заключения его страница обновлялась регулярно. Олег Навальный — возможно, единственный пользователь соцсети, заполнявший ее от руки: с помощью писем в адрес семьи или друзей.

Коллега Олега по несчастью из Ангарска расстроился, когда узнал, что решение Европейского суда не было исполнено. Свой срок Навальный отсидел от звонка до звонка.

Одиночество и застенная живопись

Поначалу жизнь Олега Навального в исправительной колонии не отличалась от жизни сотни таких же арестантов. Он сидел в общей камере, работал в тюремной библиотеке, ассортимент в которой периодически обновлял за свой счёт, соблюдал распорядок дня. Но затем он из среднестатистического з/к превратился в "злостного нарушителя порядка". Виной всему излишняя публичность и чрезмерно активная связь с внешним миром.

В общей сложности за всё время пребывания в колонии Олег семь раз попадал в ШИЗО. Причины были разные: не надел шапку, выходя в туалет, отжимался без куртки, не спал после отбоя, имел неосторожность проронить хлебные крошки на кровать

Бесконечные обыски и "поиск запрещенного" в камере Олега начались в сентябре 2015 года, сразу после митинга за сменяемость власти, на котором прозвучало его аудиопослание из тюрьмы. В результате одного из таких обысков, Олег впервые оказался в ШИЗО. Что именно нашли у Олега, не сообщили даже адвокату.

"ШИЗО – это такая маленькая комната с туалетом и раковиной, дверью и окошком (и на двери, и на окошке – решетка, естественно, это же тюрьма). В орловском ШИЗО деревянные полы, что гораздо лучше бетонных. Поднимают в 4.30, укладывают спать в 20.30. Вы могли бы спросить, а где же в ШИЗО кровать? А кровать в ШИЗО пристегивается к стене на период с 4.30 до 20.30. Зато есть маленький стульчик и стол, поэтому в течение дня можно спать в смешных позах, сидя за столом, или в любой позе, лежа на полу, со средним риском застудить почки, потому что полы деревянные", – писал Навальный у себя в Facebook.

В общей сложности за всё время пребывания в колонии Олег семь раз попадал в ШИЗО. Причины были разные: не надел шапку, выходя в туалет, отжимался без куртки, не спал после отбоя, имел неосторожность проронить хлебные крошки на кровать. Он обращался в суд, но тот всегда вставал на сторону тюремного начальства.

Я не злодей. Я не играю в карты, не торгую наркотиками. Определенно нельзя сказать, что я какой-то там злостный нарушитель. Я никогда не нарушал закон, и дальше не собираюсь этого делать

За постоянные "нарушения порядка" Олега перевели на так называемые строгие условия содержания. Эти условия предполагают ряд весьма значимых ограничений: одно долгосрочное свидание в год, никаких телефонных звонков, и самое главное – запрещено перемещение по "локальной" зоне (походы в библиотеку и столовую).

В июне 2016 года судья Урицкого районного суда Орловской области впервые отказал Олегу в условно-досрочном освобождении. По мнению сотрудников колонии, которую Навальный называл не иначе как пионерлагерем им. Ф. Кафки, он злостный нарушитель, а таких выпускать нельзя. Судья с этим согласился.

Повторный отказ в УДО прозвучал во время заседания суда 27 февраля 2017 года. Адвокаты указывали, что их подзащитный добросовестно исполнял обязанности библиотекаря, а также хорошо учился в заочном университете “Синергия” на юриста. Представители колонии, в свою очередь, говорили о том, что осужденный неоднократно нарушал правила внутреннего распорядка: систематически не исполнял команду "отбой", не произвел доклад по форме во время проверки, а на столе в его камере валялись хлебные крошки.

"Все взыскания и их количество – это только желание администрации колонии. Они никак не отражают реальное поведение осужденного. Их надо принимать во внимание, но нельзя оценивать как характеристику при освобождении по УДО. Я не злодей. Я не играю в карты, не торгую наркотиками. Определенно нельзя сказать, что я какой-то там злостный нарушитель. Я никогда не нарушал закон, и дальше не собираюсь этого делать. Я пострадал потому, что правительству не нравится деятельность моего брата", – сказал тогда Олег Навальный.

Более полутора из трех с половиной лет заключения Олег провел в одиночной камере. Чтобы не сойти с ума от тоскливой повседневности Навальный занимался, как он сам это называл, застенной живописью: рисовал картины и эскизы для татуировок. Кроме того, не забывал спорт и образование, а также сочинял рассказы о "приключениях заключенного Чубакки" и продолжал бодаться с администрацией колонии с помощью мотивированных жалоб. У Навального отбирали карандаши, книги, прибивали стул и тумбочку к полу в разных концах камеры, бетонировали розетку и изымали стол. Проходили проверки и даже приезжал уполномоченный по правам человека Орловской области, но ситуация от этого не менялась. Обо всём об этом Олег не забывал рассказывать в соцсетях и в СМИ. Администрация колонии злилась, но ничего не могла поделать с бесконечным оптимизмом политзека.

Временный “подарок”

Во время апелляции в Верховном суде Олега Навального всё же выпустили из одиночной камеры.

"Теперь слегка рушится моя тюрьма в тюрьме, и период почти 1,5-годового одиночного заключения подходит к концу. Как могло бы петься в песне: в нашей хате поселился замечательный сосед. Быть моим соседом то еще удовольствие, конечно, если бы не питать болезненного пристрастия к избыточному вниманию со стороны министерства справедливости, но он, как и подобает порядочному арестанту, относится к лишениям скептически, иронично и шлет всем достойным лучи арестантского уважения и братского тепла", – написал тогда Олег в соцсети.

Навальный иронично назвал своё освобождение из одиночного заключения "роскошным подарком" со стороны руководства ИК-5, благодаря которому ему стали доступны такие арестантские "радости" как: игры в карты, философские и прочие разговоры с сокамерниками, групповые акции неповиновения и массовые вскрытия вен.

Олег Навальный уже было думал, что покинет "зону" как "белый человек" из общей камеры, но администрация решила лишить его такой привилегии. Свой последний месяц в колонии "злостный нарушитель порядка" провел в ШИЗО. За время пребывания Олега в Орловской области в регионе успел даже смениться губернатор. Впрочем, на жизни в колонии это не отразилось.

Суд определил как окончание срока заключения Олега Навального 30 июня, но поскольку этот день выпадает на выходной, он выходит на день раньше. Принципы гуманизма и устав исправительного учреждения обязывают освобождать зэков в последний рабочий день, предшествующий праздникам или выходным. На арестантском языке – это называется "Президентский день".