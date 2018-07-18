Прокуратура обжаловала арест пожарного по делу "Зимней вишни"

Кемеровская прокуратура в среду обжаловала постановление об аресте начальника первой пожарной службы по региону Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибло 60 человек. Также апелляционную жалобу подал его адвокат.

Информация об апелляциях размещена на сайте Центрального районного суда Кемерова.

Бурсина арестовали по ходатайству следствия до 7 сентября. Следователи посчитали, что пожарный хотел покинуть страну. Сообщается, что он уезжал в Анапу, а на допрос его из Краснодарского края доставили сотрудники ФСБ. Прокуратура запрашивала меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, Бурсин не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте возгорания. Утверждается, что он неправильно присвоил номер ранга пожара, из-за чего на место приехало меньше экипажей, чем положено при таких ЧП. Следователи также считают, что Брусин не обеспечил пожарных планом-схемой торгового комплекса, хотя он у него был. Разведка помещений, по мнению следствия, была организована ненадлежащим образом.

Сам Андрей Бурсин вину не признал. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар, в котором погибли 60 человек. По уголовному делу в качестве обвиняемых проходит 11 человек, среди которых четыре сотрудника МЧС, чиновники и работники торгового центра.