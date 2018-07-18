ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,5 млн. евро молдавским фермерам

Европейский суд по правам человека признал Россию "виновной в нарушении прав на собственность 1 646 фермеров и трех сельхозкомпаний, которым приднестровские власти ограничили доступ к их землям".

По словам директора молдавской правозащитной организации "Promo-LEX" Иона Маноле, представлявшей в ЕСПЧ интересы пострадавших фермеров, "российское правительство обязали выплатить по 1,5 тысяч евро каждому фермеру, и по 5 тысяч – сельхозкомпаниям". Отдельно Россия должна компенсировать материальный ущерб компаниям Agro-Tiras (на сумму 115,3 тысяч евро), Agro-SAVVA (80,5 тысяч евро) и крестьянскому хозяйству "Сергей Попа" (50 тысяч евро).

Решение ЕСПЧ в отношении России вынесено на основании того, что по случаям нарушения прав человека и собственности суд не может призвать к ответу непризнанное сепаратистское образование и считает, что "в силу оказываемой экономической, политической и военной помощи Приднестровью", именно Россия виновна в нарушении прав истцов.

При этом, как отметил Маноле, проблемы тысяч молдавских фермеров, фактически лишенных права собственности в Приднестровье, до сих пор не решены.

Проблемы у молдавских фермеров возникли с 1999 года, когда власти Приднестровья начали препятствовать крестьянам в обработке угодий, находящихся за трассой Тирасполь-Рыбница. Их заставляли платить налоги и пошлины за вывозимый урожай. В итоге, многие отказались от обработки земель. Речь идет о 6,5 тыс. гекторов угодий, у которых 5, 6 тыс. собственников-сельчан, имеющих на них документы, выданные Молдавией.