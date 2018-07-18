Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС

Государственная дума России приняла во втором чтении закон о повышении ставки налога на добавочную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

3 июля документ был принят в первом чтении. Тогда депутаты заявили, что не увеличивают налог на 2%, а всего лишь возвращают его на уровень 2004 года. Во втором чтении в закон были внесены некоторые поправки. Было продлено до 2025 года действие нулевой ставки НДС при пассажирских авиаперелетах в аннексированный Россией Крым и обратно. Также нулевую ставку установили для внутренних воздушных перевозок, однако с оговоркой, что пункт отправления или прибытия находятся на территории Дальневосточного федерального округа.

​О планах повысить налог на добавленную стоимость глава правительства Дмитрий Медведев заявил 14 июня на заседании кабинета министров. Спустя два дня соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. По расчетам Минфина, рост НДС должен дать бюджету дополнительно 620 млрд руб. в год. Эти деньги планируется направить на образование, здравоохранение, социальное обеспечение и культуру.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что рост НДС до 20% повлияет на инфляцию. Он спрогнозировал ее рост в размере примерно 0,4%.