Экс-глава угрозыска получил условный срок вместо запрошенных 10 лет

Московский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам условного срока и штрафу в 200 тысяч рублей экс-главу московского уголовного розыска Виктора Трутнева. При этом обвинение просило для Трутнева 10 лет лишения свободы.
В решении говорится, что суд переквалифицировал статью "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере", по которой обвиняли главу угрозыска, на статью "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".
Согласно приговору, соучастники Трутнева – бывшие офицеры Балашихинского межрайонного отдела УФСБ Алексей Винокуров, Денис Семенов и Артур Юсуфов – также получили условные сроки со штрафами до 500 тысяч рублей. Обвинение просило для них от 7 до 8 лет реального тюремного заключения.
В свою очередь адвокаты подсудимых просили у суда снисхождения при назначении наказания, так как их подзащитные "осознали свою вину и активно сотрудничали со следствием".
По версии следствия, в мае-июне 2017 года Трутнев вместе с другими соучастниками получили 70 тысяч долларов для их дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела, заведенного на гендиректора компании "Трансэко" Юрия Корнилова.
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