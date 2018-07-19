"Коммерсант": Россия готовит санкции против Украины

Правительство России начало разработку президентского указа о санкциях в отношении Украины. Под их действие могут попасть несколько сотен физических лиц (бизнесменов, чиновников и политиков), а такжекомпаний, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в российском Белом доме.

Новые меры готовят в рамках плана по снижению влияния санкций на российскую экономику. Они предполагают блокировку активов участников украинского санкционного списка в России и запрет на вывод капитала.

Собеседник издания утверждает, что санкции являются "зеркальным ответом" на аналогичные шаги со стороны Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых санкций в отношении России 18 мая. Они предполагают блокирование активов попавших в санкционных список лиц, предотвращение их вывода за пределы Украины и запрет на въезд в страну. Санкции ввели за агрессию против Украины и за проведение выборов в аннексированном Крыму. Москва отрицает все обвинения и называет ограничительные меры незаконными.

В мае Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) опубликовал обновленные списки физических и юридических лиц, попавших под украинские санкции. В них вошли 1748 человек и 756 компаний. В расширенном списке впервые оказались Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Андрей Костин. Все они в апреле попали под санкции США.