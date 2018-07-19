Настя Рыбка отказалась признавать вину

В Таиланде, в курортном городе Паттайя, начался процесс по обвинению в организации услуг сексуального характера Анастасии Вакушевич, более известной как Настя Рыбка, Александра Кириллова, называющего себя Алексом Лесли, и еще шести граждан России и Белоруссии.

На первом заседании все подсудимые отказались признать себя виновными – несмотря на то, что адвокаты напомнили им: по законам Таиланда признание вины ведет к сокращению тюремного срока ровно вдвое. Впрочем, подсудимые могут признать себя виновными на любой стадии процесса.

Следующее заседание состоится 20 августа. До этого момента обвиняемые будут находится в тюрьме Паттайи.

Настю Рыбку, Алекса Лесли и ещё шесть человек задержали 26 февраля в таиландском отеле за организацию секс-тренинга для 43 российских туристов, за участие в котором каждый из них заплатил по 39 тысяч рублей. По окончании тренинга клиенты должны были научиться доводить своих партнеров до оргазма и получить официальные сертификаты, подтверждающие уровень их мастерства.

После ареста Лесли и Рыбка запросили у американского консульства политического убежища - мотивируя это тем, что у них есть экслюзивная информация о вмешательстве России в американские выборы, из-за чего они опасаются за свои жизни. В частности, Рыбка заявила, что располагает 18 часами записей личных разговоров бизнесмена Олега Дерипаски об американской президентской кампании. Однако власти США не отреагировали на просьбу арестованных.

До поездки в Таиланд Рыбка стала героиней расследования Алексея Навального, в котором рассказывается об ее интимных отношениях с Дерипаской, дружбе олигарха с главой аппарата правительства России Сергеем Приходько и его бизнес-связах с экс-советником избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом.