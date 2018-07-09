Дерипаска выиграл суд у Насти Рыбки и Алекса Лесли

Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае в понедельник удовлетворил гражданский иск миллиардера Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, и Александру Кириллову (Алекс Лесли).

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Алексей Мельников, суд признал Вашукевич и Кириллова виновными в распространении информации о частной жизни Дерипаски без его ведома, и взыскал с них по 500 тысяч рублей.

Дерипаска на заседании суда не присутствовал.

28 февраля Олег Дерипаска обратился в суд с иском к Рыбке и Лесли, утверждая, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни бизнесмена, без его согласия. Тогда же в рамках обеспечительных мер по решению Усть-Лабинского суда, Роскомнадзор ограничил доступ к ряду интернет-ресурсов, в том числе и к блогу Алексея Навального.

Настя Рыбка стала известна после расследования оппозиционера о предполагаемых коррупционных связях миллиардера Олега Дерипаски и заместителя главы правительства России Сергея Приходько. Летом 2016 года олигарх и чиновник, якобы плавая вместе на яхте, обсуждали вмешательство в американские выборы. На этой яхте в числе других девушек из эскорт-агентств была и Вашукевич. Она утверждает, что владеет некими подробностями организации вмешательства в выборы президента США, которые узнала из разговора Дерипаски и Приходько.​

Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще несколько человек были задержаны в Таиланде в конце февраля. По данным властей, они организовывали "секс-тренинги", не имея разрешения на работу . Позднее их обвинили в создании преступного сообщества, сговоре и организации проституции.