За время ЧМ болельщики украли имущество РЖД на миллион рублей

Болельщики, бесплатно перемещавшиеся на поездах во время чемпионата мира по футболу в России, забрали из вагонов имущества на один миллион рублей. Об убытках отчиталась компания Российские железные дороги, сообщает "Эхо Москвы".

По словам представителя РЖД, болельщики уносили с собой подстаканники и постельное белье. Одеяла, переделанные под баннеры, можно было наблюдать на трибунах стадионов. "Люди, видимо, полагали, что раз поездка бесплатная, то все, что им выдают, тоже им принадлежит", – рассказали в РЖД.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. О бойкоте чемпионата мира заявили официальные делегации четырех стран – участниц турнира: Австралии, Великобритании, Исландии и Польши.