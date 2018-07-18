Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология

После футбола. Эфир в 21:05

Болельщики празднуют победу сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу – 2018

Изменил ли чемпионат Россию?

Чемпионат мира по футболу по всем показателям признан успешным – полные стадионы, радушные хозяева, праздник на улицах российских городов. Мир увидел другую Россию – дружелюбную, открытую, безвизовую, с улыбающимися полицейскими. Но сохранится ли этот дух после окончания чемпионата – или это было лишь очередной «потемкинской деревней» для внешнего мира?

Гости программы - Константин Сонин, экономист, и Эльмар Муртазаев, генеральный продюсер проекта «Русские норм». Эфир в 21:05.

  • 16x9 Image

    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG