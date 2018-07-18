После футбола. Эфир в 21:05

Чемпионат мира по футболу по всем показателям признан успешным – полные стадионы, радушные хозяева, праздник на улицах российских городов. Мир увидел другую Россию – дружелюбную, открытую, безвизовую, с улыбающимися полицейскими. Но сохранится ли этот дух после окончания чемпионата – или это было лишь очередной «потемкинской деревней» для внешнего мира?

Гости программы - Константин Сонин, экономист, и Эльмар Муртазаев, генеральный продюсер проекта «Русские норм». Эфир в 21:05.