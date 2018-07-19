Стадион в Нижнем Новгороде, построенный к ЧМ, протек из-за дождя

Стадион "Нижний Новгород", построенный к чемпионату мира по футболу, протек из-за проливных дождей. По сообщению пресс-службы компании "Спорт-Инжиниринг", которая является генеральным проектировщиком и заказчиком строительства стадиона, "причиной протечек в системе ливневой канализации здания стали сверхнормативные объемы дождевой воды, из-за которых произошло естественное переполнение городской системы ливнестоков".

При этом на минувшей неделе из-за дождей провалились брусчатка и грунт на реконструированной к чемпионату Волжской набережной, которая находится рядом со стадионом. Вода также смыла брусчатку в Александровском саду и на Нижневолжской набережной – их тоже открыли после реконструкции в преддверии чемпионата мира.

Ранее от ливней пострадала "Волгоград Арена" и прилегающая к ней территория. Специалисты также указывали на недостатки ливневой канализации, которая не справилась с дождевым потоком.

На строительство обеих арен было потрачено более 33 миллиардов рублей.