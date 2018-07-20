СМИ: в России разрабатывают идеологию активного долголетия

Совет при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере предлагает создать концепцию активного долголетия россиян. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По словам членов совета, сейчас в России прирост населения происходит не за счет увеличения рождаемости, а за счет роста продолжительности жизни. По этой причине совет намерен предложить новую идеологию. Однако пока сформированной концепции нет. Они также предлагают на официальном уровне внедрить индекс активного долголетия, который бы оценивал, в частности, уровень медицинской помощи пожилым людям, их экономическое благополучие и социальную активность.

В 2017 году Россия была признана одной из худших стран в мире для пенсионеров. В Глобальном пенсионном индексе, который ежегодно составляет французская финансовая корпорация Nataxis, Россия заняла 40-е место из 43 возможных. При составлении индекса оцениваются такие параметры, как материальная обеспеченность, качество жизни и здоровье.

Накануне Государственная дума России приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет – для женщин. Ожидаемая продолжительность жизни в России, по данным Всемирной организации здравоохранения за 2016 год, составляет около 72 лет.