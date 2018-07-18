ЕС вводит санкции против участников строительства Керченского моста

Послы Евросоюза решили добавить шесть российских организаций в санкционный список за участие в строительстве Керченского моста. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на выдачу виз лицам и предприятиям, стоившим 19-километровый Керченский мост, связывающего материк юга России с Крымским полуостровом.

По мнению ЕС, строительство Россией моста в аннексированный Крым способствует дестабилизации территориальной целостности Украины. Должностные лица ЕС, которые говорили с Радио Свободная Европа/Радио Свобода на условиях анонимности, сообщили, что в ближайшие дни ожидается официальное решение о добавлении шести субъектов в список санкций. В настоящее время список санкций содержит имена 155 человек из России и Украины и 38 организаций.

Мост над Керченским проливом был открыт для автомобилей и автобусов в мае. Он состоит из четырехполосного шоссе и двух линий железнодорожных путей, которые все еще строятся.

Проект строительства Керченского моста стоимостью 3,7 миллиарда долларов начался в 2016 году.