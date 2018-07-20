"Крымский диверсант" Глеб Шаблий признан политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключенным жителя аннексированного Россией Крыма Глеба Шаблия, который осужден по обвинению в изготовлении и хранении взрывных устройств. В "Мемориале" назвали дело сфабрикованным.

Правозащитники считают, что дело в отношении Шаблия напрямую связано с российско-украинским конфликтом и является "одной из разновидностей "охоты на ведьм" в современной России". Сам осужденный заявлял о том, что давал показания под пытками.

Глеб Шаблий был арестован в Крыму в ноябре 2016 года. Его обвинили в незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств и приговорили к пяти годам колонии. Российские власти утверждают, что Шаблий является членом той же украинской группы диверсантов, что и задержанные ранее жители Севастополя Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка и Алексей Стогний.