Депутаты заявили, что отозвали подписи за Балакина из-за "семейных скандалов"

Мосгорсуд в пятницу начал рассмотрение иска депутата Мосгордумы и основателя строительной компании "СУ-155" Михаила Балакина на отказ Мосгоризбиркома регистрировать его в качестве кандидата в мэры Москвы. Отказ был мотивирован тем, что Балакин не набрал нужное количество подписей муниципальных депутатов. Он сдал в комиссию 112 подписей при необходимых 110, однако позднее трое мундепов написали заявления с просьбой признать их подписи недействительными.

Как указано в жалобе, избирательный кодекс Москвы и федеральный закон об общих принципах организации исполнительной и законодательной власти не допускают отзыва подписей муниципальными депутатами.

На суде выяснилось, кто именно обратился в Мосгоризбирком с просьбой отозвать подписи в поддержку Балакина. Все трое муниципальных депутатов оказались членами партии "Единая Россия".

Елена Котомина, объясняя отзыв своей подписи, рассказала, что изначально поставила ее за Балакина потому, что ей хотелось поддержать строителя, так как ее родители – тоже строители. Однако позже, по ее словам, "разыгралась семейная драма". "Я рассказала мужу, что поставила подпись, и муж убедил меня, что я поступила неверно. Мои взгляды поменялись". На вопрос прокурора, есть ли в законе возможность отозвать подпись из-за смены политических взглядов, Котомина ответить затруднилась.

Муниципальный депутат Ольга Богатова также заявила, что была вынуждена написать заявление о недействительности своей подписи по семейным обстоятельствам. "Я живу с мамой, ей 87 лет, у нее деменция, ей везде мерещатся враги, – рассказала она. – Я ей рассказала, что поставила свою подпись за Балакина. Я не знаю, что с ней произошло, видимо, из-за своего состояния она устроила мне скандал. Чтобы успокоить ее, я попросила признать Мосгоризбирком свою подпись недостоверной".

Третий депутат – Лариса Карпова – заявила, что ставила подпись за Балакина "на эмоциях".

Прокурор попросила время для подготовки своей позиции. Следующее заседание по иску Балакина пройдет в понедельник.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал на них кандидатами действующего мэра Сергея Собянина, депутата Госдумы Михаила Дегтярева (ЛДПР), главу муниципального района Таганский Илью Свиридова ("Справедливая Россия") и предпринимателя Вадима Кумина (КПРФ).

В мэры Москвы пытались выдвинуться представители несистемной оппозиции Илья Яшин и Дмитрий Гудков, однако оба не собрали необходимое число подписей муниципальных депутатов.