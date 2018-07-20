СК отказался возбуждать дело о гибели журналиста в полиции Туапсе

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в связи со смертью туапсинского журналиста Сергея Рожкова в местном отделе полиции. В ведомстве не нашли в произошедшем состава преступления.

Ночью 6 апреля Рожкова доставили в отделение МВД по Туапсинскому району как подозреваемого по делу об изнасиловании соседки по даче. Около четырех часов утра, когда Рожкова выводили в туалет, ему стало плохо и он упал. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть.

При этом, как сообщает Комитет против пыток, на теле погибшего нашли раны одновременно на лбу и на затылке. Также у него были ссадины на носу. Эксперт Комитета считает, что такие травмы могли появиться от ударов твердого тупого предмета или падения с высоты собственного роста. Однако в заключении судебно-медицинской экспертизы указано, что причиной смерти Рожкова была сердечно-легочная недостаточность.

Родственники Рожкова в официальное заключение не верят. Они говорят, что при жизни он никогда не жаловался на сердце и вел активный образ жизни. Родные журналиста также считают, что женщина, подавшая заявление об изнасиловании, оговорила его.

В Комитете против пыток решение об отказе возбуждать уголовное дело по факту смерти Рожкова считают незаконным. "Следователь, проводивший проверку, никак не объяснил образование телесных повреждений у погибшего, не запросил и не изъял записи камер видеонаблюдения, не опросил задержанных, которые содержались с ним", — цитирует пресс-служба Комитета адвоката Романа Веретенникова.

Правозащитники Комитета начали собственное расследование и собираются обжаловать решение следователя.

В 2007 году Сергей Рожков освещал протестные акции против строительства нефтеналивного терминала в курортной зоне Туапсе. После этого в дом к журналисту пришли милиционеры и избили его. В 2008 году Туапсинский районный суд признал Рожкова виновным в применении насилия в отношении представителя власти, назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы.