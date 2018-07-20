Александр Эйвазов 21 июля выходит на свободу

Бывший секретарь петербургского суда Александр Эйвазов, которого признали "узником совести", выходит на свободу. Из-за того, что ему зачли срок, который он провел в СИЗО, в колонии-поселении Эйвазов оказался лишь на несколько дней, сообщает "Эхо Москвы".

Александр Эйвазов, по решению суда, должен был отсидеть почти два года, однако его слишком долго держали в СИЗО. Когда этот срок зачли, то выяснилось, что срок заключения под стражей заканчивается через три дня.

Эйвазов был наказан за то, что якобы намеренно не подписал протокол одного из судебных заседаний, чем поставил под сомнение легитимность приговора. Сам Эйвазов своей вины не признал, утверждая, что находился на больничном, а протокол его заставили подписать задним числом. При этом суд признал, что между Эйвазовым и судьей была личная неприязнь, однако статью о клевете в отношении своего начальника из дела всё же исключили,

Несколько лет назад Эйвазов в социальных сетях публиковал факты о нарушениях в суде, свидетелями которых он стал.