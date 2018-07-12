Порноактриса Сторми Дэниелс задержана в стрип-клубе в Огайо

Порноактриса Сторми Дэниелс была задержана в стрип-клубе штата Огайо и обвиняется в том, что позволила прикоснуться к себе в нарушение закона штата. Об этом ее адвокат сообщил в четверг утром. В то время как Дэниелс выступала в среду вечером в Сиренсе, стриптиз-клубе в Колумбусе, некоторые посетители дотрагивались до неё "несексуальным" способом, сказал ее адвокат Майкл Авенатти The Associated Press.

Ранее Дэниелс заявляла, что вступала в интимные отношения с президентом Дональдом Трампом в 2006 году, когда он был женат, что Трамп отрицал. Она подала в суд на Трампа и его бывшего давнего личного адвоката Майкла Коэна и попыталась аннулировать соглашение о неразглашении, которое она подписала за несколько дней до президентских выборов 2016 года.

Закон штата Огайо, известный как Закон о защите сообщества, запрещает любому, кто не является членом семьи, касаться обнаженной или полуобнаженной танцовщицы.

Дэниелс, которая была полуобнаженной, предположительно коснулась некоторых посетителей клуба и позволила им прикоснуться к ней. Она, как утверждается, совершила те же действия с несколькими полицейскими, которые подошли к сцене и заставили одного из полицейских положить голову на её обнаженную грудь.

Она была освобождена под залог до 6 часов утра. В судебных отчетах говорится, что Дэниелс внесла в виде залога 6 000 долларов. Дэниелс, чье настоящее имя - Стефани Клиффорд, предъявлены обвинения по трем пунктам. Авенатти заявил, что она не признает себя виновной по всем пунктам и называет всё инсценировкой.