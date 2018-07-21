МИД и СПЧ потребовали освободить арестованную в США россиянку

Главы МИД России и Госдепартамента США провели телефонные переговоры. Москва заявляет, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Помимо обсуждения итогов саммита в Хельсинки, ситуации в Сирии и ядерного разоружения Северной Кореи, Сергей Лавров и Майк Помпео обсудили арест в США россиянки Марии Бутиной. Как утверждают в МИД России, Лавров "подчеркнул неприемлемость действий американских властей" и потребовал ее "скорейшего освобождения".

Сегодня же в защиту Бутиной выступил Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России. Ведомство опубликовало письмо на имя главы американской Комиссии по гражданским правам Катрин Ламон. В нем СПЧ называет арест россиянки "очевидным нарушением прав человека".

29-летняя Мария Бутина была арестована ФБР 15 июля. Россиянка обвиняется в сговоре и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента. Максимальное наказание по этим статьям – 15 лет лишения свободы. Бутина вину не признает