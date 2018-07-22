Горе от ума, русское золото и дети-шпионы

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено

Уильям Гибсон

1. Датские ученые решили исследовать влияние интеллекта на политические пристрастия. Или, проще говоря, выяснить, за кого голосуют люди с высоким IQ в Дании и в США — за правых или за левых. На первый взгляд эксперимент не дал результатов: ученым не удалось найти никакой связи между высоким IQ и политическими пристрастиями по традиционной лево-правой шкале — и в Дании, и в Америке умные люди голосовали в равной мере как за левых, так и за правых.

Но одна важная закономерность все-таки обнаружилась. Датские ученые подтвердили выводы нескольких предыдущих исследований: обладатели высокого IQ придерживаются лево-либеральных взглядов по социальным вопросам (то есть за права ЛГБТ и против закрытия границ), но в то же время имеют право-консервативные взгляды на экономику (то есть выступают за низкие налоги и против повышения пособий и минимальных зарплат).

Однако партий, проводящих подобную политику, ни в США, ни в Дании нет, так что людям с высоким интеллектом приходится голосовать буквально за кого попало. В Дании, где голосуют по партийным спискам, выбор побольше, и, хотя партии «для умных» там всё равно нет, ученые выяснили, что из двух партий с одинаковой экономической программой избиратели с высоким интеллектом выбирают более социально-левую, а из двух партий с одинаковой социальной программой — более экономически-правую.

Ну а люди с самым низким уровнем интеллекта голосуют за социально-правые и экономически-левые партии, то есть за национал-популистов.

2. Международная группа дайверов из Южной Кореи, Китая, Британии и Канады нашла неподалеку от корейского острова Уллындо российский крейсер «Дмитрий Донской», повторивший судьбу «Варяга» - команда затопила его в 1905 году, чтобы он не достался японцам. Корабль искали несколько лет, и не из научного интереса — дайверы полагают, что в его трюмах хранится 5500 ящиков золота — казна российского флота, предназначенная для расчетов с моряками, закупок горючего и оплаты портовых сборов. Сейчас её стоимость может составлять 133 миллиарда долларов. Группа утверждает, что достигла договоренности с правительством РФ о том, что если золото на «Дмитрии Донском» действительно найдут, Россия получит половину слитков. А 10% от оставшегося планируется потратить на развитие туризма на острове Уллындо, включая строительство музея истории российского крейсера и его моряков.



3. В китайском городе Цзинань строят гигантскую фабрику по уничтожению пищевого мусора. Мусор на этой фабрике будут уничтожать 4 миллиарда тараканов. Одна подобная фабрика в Цзинане уже работает, правда, тараканов на ней занято всего лишь 300 миллионов. Когда тараканы умирают, их перерабатывают в порошок, который пока что идет на корм скоту, но в будущем из него планируют делать средства по уходу за кожей — утверждается, что тараканий белок обладает противовоспалительными свойствами.

4. И ещё о насекомых: фирма Rolls-Royce показала на авиасалоне в Фарнборо превью новой технологии диагностики авиационных двигателей. В двигатель запускается робот-змея, которая выпускает из себя рой крохотных роботов-жучков с видеокамерами, способных забраться в самые труднодоступные закоулки турбины. В данный момент для полной диагностики авиационного двигателя требуется его демонтаж и разборка. Опытные образцы роботов-змей и роботов-жучков уже существуют, и Rolls-Royce рассчитывает отладить их и запустить в производство в ближайшие несколько лет.



5. В Австралии разработали анализ крови, способный с 80%-ной точностью диагностировать меланому. Сейчас для диагностики требуется биопсия с вырезанием довольно большого пораженного участка кожи. Меланома — самая опасная разновидность рака кожи, более половины из тех, у кого она развивается, умирают, но если диагностировать её на ранней стадии, шансы выжить повышаются до 95%.

6. Facebook, Google, Twitter и Microsoft договорились разработать совместную общедоступную Платформу переноса данных DTP (Data Transfer Project), позволяющую без потерь переносить информацию с платформы на платформу. Если альянс не распадется и действительно сделает то, что обещает, это будет настоящим прорывом — до сих пор его участники, наоборот, делали всё, чтобы не дать пользователям безболезненно перейти со своими данными на другую платформу.

7. В Федеральном политехническом университете Лозанны (Швейцария) создали систему, позволяющую использовать всё тело как джойстик для управления дронами и другими беспилотными аппаратами. Испытания системы показали, что, пользуясь всем телом (но в основном торсом), люди значительно быстрее обучаются управлять беспилотным аппаратом и делают это значительно лучше, чем когда они используют для этого только руки. На данный момент система слишком громоздкая, чтобы получить широкое распространение, но вполне возможно, что вслед за ней появятся и более компактные коммерческие варианты.



8. Власти калифорнийского города Санта-Барбара в рамках борьбы с пластиковым мусором запретили заведениям общепита предлагать своим клиентам пластиковые трубочки (соломинки) для напитков. Санта-Барбара — не первый город, вводящий подобный запрет, но строгость предусмотренного наказания стала беспрецедентной. Во-первых, запрещены даже биоразлагаемые соломинки. Во-вторых, в отличие от других городов, Санта-Барбара не делает исключения для клиентов-инвалидов, не способных самостоятельно донести стакан с напитком до рта. Наконец, в-третьих, нарушителей ждет штраф в 1000 долларов и/или тюремное заключение до шести месяцев. При этом каждая предложенная соломинка считается отдельным преступлением, и наказания за них могут суммироваться, то сесть сесть за соломинки можно на несколько лет. Городской совет принял этот запрет единогласно.

9. Британская Палата лордов опубликовала документ, из которого следует, что британские спецслужбы используют в качестве агентов под прикрытием детей в возрасте до 16 лет. Подробностей почти что нет, но, несмотря на заверения Министерства внутренних дел в том, что дети-агенты используются очень редко и только в тех случаях, когда невозможно иным способом собрать необходимую информацию о преступниках или подозреваемых в терроризме, документ уже вызвал скандал. Это понятно: рисковать жизнью несовершеннолетних даже ради раскрытия террористического заговора (впрочем, в каких именно операциях их используют, точно пока не известно) — крайне сомнительная практика. С другой стороны, кто из мальчиков в детстве не мечтал стать суперагентом?



10. Эволюционный алгоритм впервые победил нейронную сеть в компьютерных играх. Сейчас нейронные сети, имитирующие работу человеческого мозга, являются самой модной и известной формой искусственного интеллекта, но похоже, что у них появился конкурент. Концепции этой уже 30 лет, но в полную силу она начала проявлять себя только сейчас. Эволюционные алгоритмы появляются следующим образом: сначала создается огромное количество состоящих из случайного кода компьютерных программ, которые применяют для решения какой-то задачи. Ни одна из этих программ данную задачу решить не в состоянии, однако некоторые из них показывают чуть-чуть лучшие результаты, чем остальные. Эти программы отбирают, «размножают», по-разному меняя в каждой копии несколько параметров или команд, а потом снова применяют для решения той же задачи. В результате, после тысяч «поколений», появляются программы, которые справляются с задачей на отлично, иногда значительно лучше, чем любые программы, целенаправленно написанные человеком — и самое пугающее тут то, что никто толком не знает, как именно они работают.