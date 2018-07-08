Вечная Россия, лазерное ружье и паучья Тесла

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Международная группа исследователей задала 6185 студентам из 35 стран вопрос «Как вы оцениваете вклад своей страны в мировую историю?» Вклад предлагалось оценивать в процентах, от 0% (моя страна не внесла никакого вклада в мировую историю) до 100% (все, что происходило в мировой истории, является вкладом моей страны). Угадайте, кто назвал наибольшую цифру?

Первое место заняли россияне. Российские студенты считают, что вклад России в мировую историю составляет 61%. Вслед за ними с заметным отрывом идут англичане — 55%. На третьем месте индусы — 54%.

У китайцев с их 4000-летней цивилизацией самооценка оказалась значительно ниже — всего 42%. Примерно так же себя оценивают потомки древних римлян, итальянцы — 44%.

А самыми скромными из жителей крупных стран неожиданно оказались американцы — вклад США в мировую историю, по их мнению, чуть меньше 30%.

Из жителей более мелких государств удивили канадцы и жители островов Фиджи — 41% и 36% соответственно. А замыкают список норвежцы и швейцарцы — 12% и 11%.

Интересно было бы посмотреть, как оценивают свой вклад в историю французы, но они, к сожалению, в опросе не участвовали.

2. Хотя китайцы и оценивают свой мировой вклад в историю в полтора раза скромнее, чем россияне, самоуверенности им тоже не занимать. Государственное информационное агентство Синьхуа опубликовало список из четырех величайших изобретений современности. По мнению агентства, ими являются скоростные поезда, электронные платежи, байкшейринг и онлайн-шоппинг. Критики (причем китайские же), правда, замечают, что китайские скоростные поезда являются всего лишь копиями скоростных поездов, купленных у немцев, французов, канадцев и японцев, электронные платежи и онлайн-шоппинг придумали американцы, а байк-шейринг китайцы заимствовали из Европы. Некоторые китайские блоггеры обращают внимание на то, что Трамп приказал открыть в отношении Китая расследование по фактам кражи интеллектуальной собственности, и задаются вопросом, не играет ли Синьхуа со своим списком на руку Трампу?

3. Китайская фирма ZKZM Laser Company утверждает, что изобрела лазерное ружье, которое весит около 3 кг, работает от литиевой батареи наподобие батареи смартфона и способно поразить цель (включая человека) на расстоянии 800 метров. Специалисты из TechCrunch назвали сообщение фейком, заявив, что для достижения подобного эффекта на таком расстоянии лазерная установка должна была бы весить не меньше 100 килограмм. В ответ ZKZM Laser опубликовала видео, на котором человек с лазерным ружьем поджигает картонный лист и футболку, правда, не с 800, а примерно с 25 метров (судя по углу объектива и скорости, с которой оператор доходит до мишени).

4. Но есть в Китае и достижения, которые никто не подвергнет сомнению. Так, в метро города Чанчунь запустили поезд «Новая эра», украшенный цитатами из Председателя Си, с аниматорами, излагающими пассажирам последнюю партийную мудрость в форме рэпа под аккомпанемент бамбуковых трещоток.

5. И еще одна новость из КНР — китайские власти закрыли 234 образовательных программы являющиеся совместными проектами китайских и иностранных вузов. Это более чем пятая часть подобных учебных программ в Китае. Власти объясняют это их низким качеством, но в списке закрытых есть и проекты университетов, входящих в первую сотню лучших университетов мира, таких как Университет Нью-Йорка (27-е место в мире по рейтингу The Times), Университет Мельбурна (32-е место в мире по тому же рейтингу), Технологический университет Джорджии (33-е место) и т.д. Есть в списке и совместные проекты с российскими университетами - СПбГУ, НГТУ и АмГУ, - и даже с Луганским национальным университетом имени Тараса Шевченко.

6. В Эстонии черепаха, сбежавшая три года назад, вернулась к хозяину. Подробности этой душещипательной истории вы можете прочесть на сайте эстонской газеты Postimees на русском.

7. Индийский лесничий чуть не дал дуба, решив сделать селфи с питоном. Лесника позвали на помощь жители местной деревни, в которой питон только что съел козла. Поймав питона, лесничий не успокоился, а решил с ним попозировать. А питон решил, что это подходящий момент, чтобы немного подкрепиться, и, обвив шею лесника, начал его душить. На счастье, деревенские отплатили за добро добром и смогли стянуть змея со своего спасителя, после чего питона отпустили в лес.

8. В сети нашли 70 редких старых японских компьютерных игр, некоторые из которых считались давно и навсегда утерянными. Они лежали в 67-гигабайтной папке под названием DO NOT UPLOAD (НЕ ЗАГРУЖАТЬ) на одном из закрытых игровых форумов. Относительно одной из них, Labyrinthe, геймеры даже сомневались, существовала ли она когда-нибудь на самом деле. Оказывается, существовала, что подтверждает недавнее видео, сделанное человеком, нашедшим папку. Теперь папку разбирают и игры потихоньку выкладывают в открытый доступ, хотя существуют опасения, что владелец папки, который не желал её распространения, может её удалить, и тогда игры действительно пропадут навсегда.

9. Недавно мы писали о том, что пауки умеют летать, делая из паутины специальные сложные параглайдеры. Оказывается, это ещё не всё. Как выяснили ученые, паучьи параглайдеры поднимаются вверх не силой ветра, а генерируемым паутиной статическим электричеством. То есть пауки уже тысячи лет назад создали летательный аппарат на электрической тяге, позволяющий им преодолевать до сотни километров — человечество смогло это сделать лишь несколько лет назад.

10. Исследователи из Калифорнийского технологического института построили первую в мире работающую нейронную сеть из молекул ДНК. Она работает значительно медленнее (это не ошибка, медленнее, не быстрее), чем обычная компьютерная нейронная сеть, и с ростом объёма накопленных знаний её производительность ухудшается (да, ухудшается, а не улучшается). Руководитель проекта говорит, что сеть была создана просто для того, чтобы доказать, что это можно сделать, но предполагает, что в будущем такие сети могут использоваться внутри человеческого организма для диагностики заболеваний.