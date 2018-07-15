Стартапом по бюрократии, рейтингом по детям и сном по Альцгеймеру

1. Наконец-то Россия не просто изобрела что-то раньше Америки, но и опередила США лет на 30, а то и все 100. Власти Калифорнии сейчас борются со стартапом YoGov, который за скромную плату занимает людям место в очереди в присутственные места. Каждый, выросший в СССР, сталкивался с подобными стартапами не раз и не два. В Калифорнии спрос на данную услугу появился после того, как власти объявили, что с 1 октября 2020 года владельцев прав старого образца не будут пускать в самолет. Дело в том, что в США нет общегражданских паспортов, и функцию удостоверения личности выполняет любой документ с фотографией, чаще всего водительские права. Для обмена старых прав на новые нужно лично явиться в офис с толстым пакетом не требовавшихся ранее документов, в результате чего люди маринуются в очередях по четыре и более часов. Сейчас Департамент средств транспорта (Department of Motor Vehicles) проверяет законность бизнес-модели YoGov. С высоты советского опыта можно дать калифорнийским властям полезный совет: победить подобные стартапы можно лишь одним-единственным образом — работая так, чтобы не создавать очередей.

2. Весь мир следил за судьбой заблудившихся в пещере таиландских мальчиков и их тренера и радовался их спасению. Но с освобождением из пещеры их история не закончилась. Оказывается, у трех школьников и тренера нет таиландского гражданства. И не только таиландского, но и вообще никакого. Они принадлежат к малочисленному народу лы, живущему в труднодоступном горном регионе на границе Таиланда, Мьянмы и Лаоса. У большинства представителей этого народа нет никакого гражданства, и получить гражданство Таиланда для них очень сложно. Сейчас таиландская общественность требует дать гражданство всем четверым, и власти уже обещали сделать это в ближайшие 6 месяцев. Обычно подобная процедура занимает в этой стране 10 лет — без гарантированного результата.

3. В отдельных регионах Китая, количество которых постоянно расширяется, уже не первый год действует система социального рейтинга — власти следят за гражданами с помощью видеокамер и специального мобильного приложения и за хорошие поступки (перевел старушку через улицу) начисляют им баллы, а за плохие (перешел улицу в неположенном месте) баллы снимают. Система эта влияет на очень многое: например, людям с низким рейтингом не дают кредитов в банках, не берут на хорошую работу и даже не продают билеты на самолеты и скоростные поезда. И, как теперь выяснилось, не только им. На этой неделе в Китае широко обсуждали истории способного юноши, которому отказали в приеме в престижный университет из-за плохого социального рейтинга его отца. Очень многие китайцы поддерживают такие меры, заявляя, что если рейтинг родителей будет негативно влиять на жизнь их детей, родители десять раз подумают, прежде чем совершать плохие поступки.

4. В США запущена первая в мире децентрализованная и основанная на блокчейне система заключения пари на исход любых событий реального мира под названием Augur. Теперь все желающие могут заключать пари со знакомыми и незнакомыми людьми со всего мира не только на результаты спортивных матчей и исход выборов, но и, например, на то, какая завтра будет погода или о том, сколько минут будет продолжаться следующая прямая линия Путина — без посредников и на собственных условиях.

5. Австралийские геологи нашли самый старый в мире натуральный краситель. Красителю 1,1 миллиард лет, он найден в пустыне Сахара и он, разумеется, розовый — ну а какой же ещё?

6. А польские психологи, проанализировав фотографии ученых в соцсетях и индекс цитирования научных статей, обнаружили, что ученые, которые больше улыбаются, достигают лучших результатов в науке. Хотя, может быть, на самом деле все наоборот и они больше улыбаются, потому что у них хорошие научные результаты?

7. Двое ученых из Германии и США установили, что хотя технические достижения в наши дни расходятся по миру на порядки быстрее, чем 200 лет назад (например, изобретенному в конце 18 века прядильному станку потребовалось 130 лет, чтобы его начали использовать по всему миру, а изобретенному в конце 20 века интернету для всемирного распространения хватило всего 6 лет), разница в производительности труда и уровне жизни между развитыми, в основном западными, странами и всеми остальными государствами за прошедшие с начала научно-технической революции столетия не уменьшилась, а, наоборот, увеличилась — и продолжает расти. Ученые считают, что дело скорее всего в том, что развивающиеся страны используют эти технологии менее эффективно и выгоды от них получают не все, а только ограниченный круг избранных.

8. Буквально на днях аппарат НАСА открыл на Марсе органическую материю. Теперь исследователи подозревают, что открытие могло состояться на 40 лет раньше, если бы первые космические аппараты, запущенные на Марс в 1970-х, сами не выжгли всю органику в образцах почвы, которые они должны были исследовать.

9. Россия — далеко не первая страна, отменившая переход на летнее время: Аргентина отказалась от него в 2009-м, Китай — в 1992-м, Южная Корея — в 1988-м, Исландия — в 1968-м, Япония — в 1951-м. И, возможно, не последняя — Еврокомиссия проводит онлайн-опрос граждан ЕС о том, стоит ли им отказаться от перевода стрелок часов два раза в год. Причина — экономические потери и данные о том, что перевод времени плохо влияет на сон и вследствие этого на здоровье. Все желающие, проживающие в ЕС, могут высказать свое мнение по этому поводу на сайте Еврокомиссии до 16 августа.

10. И, кстати, о сне: американские ученые установили, что хороший сон, вероятно, помогает мозгу избавляться от амилоидных бляшек, вызывающих при их накоплении в мозгу болезнь Альцгеймера. По крайней мере, у тех, кто плохо спит, риск этого заболевания заметно больше, чем у тех, кто спит хорошо. Так что спокойного вам сна, дорогие читатели.