Украинец Гриб отказался признать вину в содействии терроризму

Украинец Павел Гриб, которого российские власти обвиняют в содействии терроризму, отказался признать вину и заявил, что следователи допустили критические ошибки.

Северо-Кавказский окружной военный суд сегодня вернул дело Гриба в прокуратуру для устранения нарушений. По словам пресс-секретаря суда, следствие ошибочно использовало "редакцию уголовного закона, не действовавшую на момент совершения вменяемого подсудимому деяния".

Павла Гриба оставили под арестом до 22 октября, написал у себя в фейсбуке журналист Владислав Рязанцев.

19-летний украинский студент пропал в сентябре 2017 года на территории Белоруссии. Позднее его нашли в краснодарском СИЗО. Грибу предъявили обвинение в содействии терроризму. Следствие считает его приверженцем "радикальных националистических взглядов" и членом запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО. По версии СК, Гриб склонял свою знакомую взорвать самодельную бомбу на выпускной линейке в сочинской школе №26. Украинские власти требуют его освобождения, говоря о провокации российских спецслужб.