Отец украинца Гриба сообщил о блокировке счета сына в СИЗО

Росфинмониторинг заблокировал перевод средств на счет украинца Павла Гриба, обвиняемого Россией в "содействии террористической деятельности". Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил его отец Игорь Гриб.

"Долго мы требовали от администрации СИЗО разрешить Павлу покупать за собственные средства жизненно необходимые лекарства и продукты питания, – написал он. – И вот новый "ход" российской стороны. Другого слова, как издевательство трудно подобрать. Как выдержит больной организм после 9,5 месяцев содержания под стражей, отсутствия лекарств и обычной чистой питьевой воды – не известно".

На официальном сайте Росфинмониторинга Павел Гриб включен в "перечень террористов и экстремистов", что по российским законам является достаточным основанием для ограничений по банковским счетам.

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19-летний украинский студент пропал в сентябре 2017 года на территории Белоруссии. Позднее его нашли в краснодарском СИЗО. Грибу предъявили обвинение в содействии терроризму. Следствие считает его приверженцем "радикальных националистических взглядов" и членом запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО. По версии СК, Гриб склонял свою знакомую, жительницу Краснодарского края, взорвать самодельную бомбу на выпускной линейке в сочинской школе №26.

Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала фамилии пяти украинцев, находящихся в российских тюрьмах, которых Киев хотел бы обменять на россиян, арестованных на Украине. В списке есть и Павел Гриб.