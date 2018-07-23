Замглавы ФСИН заявил, что заключенный сам провоцировал пытки

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый заявил, что заключенный Евгений Макаров, видеозапись пыток которого в ярославской колонии попала в прессу и получила широкий общественный резонанс, сам провоцировал сотрудников исправительного учреждения.

"Макаров допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников", - отметил Рудый. При этом он добавил, что сотрудники ведомства "не справились со своими обязанностями полностью» и «не провели документирование и не дали правовую оценку".

В минувшую пятницу "Новая газета" опубликовала видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН жестоко избивают заключенного. Запись, сделанная на видеорегистратор, который обязаны носить сотрудники колонии на своей форме, попала в руки правозащитников из фонда "Общественный вердикт", а те, в свою очередь, передали ее журналистам. Правозащитники отмечают, что запись попала к ним по "счастливой случайности".

В понедельник уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил, что от исполнения своих обязанностей отстранены 17 сотрудников колонии. В свою очередь, в СК Ярославской области заявили о задержании шести человек по делу о пытках в ИК-1. Правда их имена и должности в ведомстве не назвали.

В то же время адвокат Ирина Бирюкова, благодаря которой в руки журналистов попала видеозапись пыток Макарова, покинула Россию из-за угроз в свой адрес со стороны сотрудников ФСИН.