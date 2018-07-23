В Ярославле задержаны шестеро подозреваемых в пытках

Следственный комитет Ярославской области сообщил о задержании шести человек по делу о пытках в колонии ИК-1. В ведомстве также заявляют, что установлены личности всех подозреваемых в жестоком избиении заключенного, видеозапись которого на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". Имена и должности задержанных в пресс-релизе следственного комитета не указаны.

Правозащитный фонд "Общественный вердикт" сегодня сообщил об эвакуации адвоката Ирины Бирюковой, благодаря которой видеозапись попала в руки журналистов. В организации уточнили, что Бирюкова покинула страну на следующий день после публикации видео пыток в ярославской колонии из-за угроз в свой адрес. "Общественный вердикт" также просит предоставить адвокату государственную защиту.

Ранее фонд сообщал о задержании двоих участников избиения, но в правоохранительных органах эту информацию не подтвердили.

Накануне вечером стало известно об отстранении от работы 17 сотрудников ИК-1.

Факты избиения заключенного в ярославской колонии были опубликованы на сайте "Новой газеты" в пятницу. Текст сопровождался 10-минутной видеозаписью, которую предоставили юристы "Общественного вердикта". На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. Сообщалось, что это заключенный Евгений Макаров, который в 2017 году пожаловался на пытки вместе с "узником Болотной" Иваном Непомнящих.