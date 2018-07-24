Закон о повышении ставки НДС до 20% прошел третье чтение в Госдуме

Госдума во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект российского правительства, предусматривающий повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

О планах повысить ставку НДС глава правительства Дмитрий Медведев заявил 14 июня на заседании кабинета министров. Спустя два дня соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Он прошел первое и второе чтения в июле.

На одном из заседаний депутаты заявили, что не увеличивают налог на 2 процента, а всего лишь возвращают его на уровень 2004 года.

Предстоящее повышение ставки НДС наряду с повышением пенсионного возраста стало причиной протестов в российских городах, которые продолжаются со второй половины июня.