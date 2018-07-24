Сестра Сенцова: "Похорон не будет, не дождетесь"

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по обвинению в терроризме и голодающего 72-й день с требованием выпустить из российских тюрем украинских политзаключенных, опровергла распространенную СМИ информацию о том, что ее брат находится в предсмертном состоянии.

"Не говорила я ничего про предсмертный стан Олега. Либо опять что-то не так поняли, либо для красноного словца зафигачили. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь", - написала она на своей странице в Фейсбуке.

О том, что Олег Сенцов фактически умирает, русскоязычные СМИ сообщили в понедельник вечером со ссылкой на британское издание Independent. "Мы не знаем, сколько еще он (Олег Сенцов - прим.) протянет, но нам сказали, что он уже в предсмертном состоянии", – якобы заявила изданию сестра режиссера Наталья Каплан. При этом дословно фраза, которая напечатана в Independent, в переводе на русский звучит как "между жизнью и смертью".

По сообщению русской службы BBC, владельцем Independent является сын российского предпринимателя Александра Лебедева Евгений. В январе 2014 года британская газета The Guardian сообщила о том, что Лебедев выставил издание на продажу в связи с многомилионными убытками. Так в 2012 году чистый убыток Independent составил 14 миллионов фунтов.