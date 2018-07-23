70 дней. Эфир в 19.05

Почему ни российские, ни украинские власти не могут (или не хотят) остановить голодовку Олега Сенцова? Что должны делать активисты России и Украины и чего им нужно требовать от своих правительств?

Зоя Светова, правозащитник, журналист, писатель; Александр Черкасов, общество Мемориал; адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе; Антон Наумлюк, журналист; Елена Самойленко, математик, социолог, волонтер (Киев), объявила голодовку в поддержку Сенцова. В записи Константин Батозский, украинский политолог.

Ведет программу Елена Фанайлова

​​Опрос на улицах Москвы

В видеотрансляции в 19.05