Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

70 дней. Эфир в 19.05

Акция в поддержку Олега Сенцова в Киеве 8 июля

Голодовка Олега Сенцова войдет в историю современной Европы и правозащитного движения

Почему ни российские, ни украинские власти не могут (или не хотят) остановить голодовку Олега Сенцова? Что должны делать активисты России и Украины и чего им нужно требовать от своих правительств?

Зоя Светова, правозащитник, журналист, писатель; Александр Черкасов, общество Мемориал; адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе; Антон Наумлюк, журналист; Елена Самойленко, математик, социолог, волонтер (Киев), объявила голодовку в поддержку Сенцова. В записи Константин Батозский, украинский политолог.

Ведет программу Елена Фанайлова

​Опрос на улицах Москвы

В видеотрансляции в 19.05

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG