70 дней. Эфир в 19.05

Почему ни российские, ни украинские власти не могут (или не хотят) остановить голодовку Олега Сенцова? Что должны делать активисты России и Украины и чего им нужно требовать от своих правительств?
Зоя Светова, правозащитник, журналист, писатель; Александр Черкасов, общество Мемориал; адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе; Антон Наумлюк, журналист; Елена Самойленко, математик, социолог, волонтер (Киев), объявила голодовку в поддержку Сенцова. В записи Константин Батозский, украинский политолог.
Ведет программу Елена Фанайлова
Опрос на улицах Москвы
В видеотрансляции в 19.05
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