День рождения Сенцова. Фильм Беаты Бубенец

Актриса и продюсер Мария Чупринская раздает листовки и стикеры в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, продолжающего голодовку в колонии города Лабытнанги с требованием освободить политзаключенных граждан Украины из российских тюрем и лагерей. Адвокат у Сенцова Дмитрий Динзе, посетивший его в колонии 19 июля, говорит, что режиссер плохо себя чувствует, но намерен продолжать голодовку.

Мария Чупринская рассказывает москвичам о том, кто такой Олег Сенцов и почему он проводит голодовку.

"У меня это произошло абсолютно спонтанно. Был десятый день голодовки Олега Сенцова. Так получилось, что в этот день я пообщалась с целой кучей народа моего возраста, и ни один из них не знал, кто такой Олег Сенцов. Это москвичи с хорошими зарплатами, с полным информационным доступом, у них по несколько гаджетов у каждого, и никто из них не знал. Я уже испытывала абсолютную физическую боль, когда перепощивала прямоугольничек от Аскольда Курова в Фейсбуке о том, что Олег Сенцов голодает такой-то день, такой-то день, мне было больно, что я это пощу и ничего не делаю вообще. На десятый день я поняла, что люди вообще не знают, кто такой Олег Сенцов, и подумала: я же не какое-то медийное лицо, и если я выложу это в интернет, не будет миллионов просмотров, лайков, я маленький человек, и мне надо идти к маленьким людям и рассказывать, кто такой Сенцов, – говорит Мария Чупринская.

Смотрите фильм Беаты Бубенец "День рождения Сенцова" о том, как Мария Чупринская провела 13 июля, когда Олегу Сенцову исполнилось 42 года.