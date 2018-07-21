У здания правительства вывесили баннер в защиту Олега Сенцова

В Москве рядом со зданием правительства России вывесили баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Акцию провели сотрудники московского отделения "Открытой России". Они потребовали освободить политических заключенных.

Сенцов осужден в России на 20 лет колонии. Его обвинили в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Правозащитники и сам режиссер называют дело сфабрикованным. Уже больше двух месяцев Сенцов держит голодовку в колонии. Он требует освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживают в российских тюрьмах.

Два дня назад Сенцова в колонии посетил его адвокат Дмитрий Динзе. Он рассказал, что состояние здоровье режиссера сильно ухудшилось, но прекращать голодовку он отказывается.