В Брянске расследуют гибель заключенного от пыток в колонии

В Брянской области возбуждено уголовное дело о гибели заключенного от пыток. В Следственном комитете сообщают, что сотрудника колонии ИК-6 подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

Согласно пресс-релизу ведомства, заключенный, имя которого не сообщается, скончался 22 июля. По версии следствия, сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) перевязал осужденному рот тканью, в результате чего тот умер от асфиксии.

В руководстве ФСИН сегодня заявили о намерении создать в регионах России комиссии по рассмотрению жалоб заключенных на применение к ним силы. Такое решение было принято после публикации видеозаписи избиения осужденного в ярославской колонии, сообщает Интерфакс.

Глава ведомства Геннадий Корниенко сегодня заявил, что персональную ответственность за качественное и непредвзятое проведение проверок будет нести начальник "территориального органа".

В прошлом году осужденный Евгений Макаров пожаловался на избиения в ярославской колонии номер 1 (ИК-1). В пятницу "Новая газета" опубликовала видеозапись, на которой сотрудники ФСИН пытают Макарова. Публикация вызвала широкий общественный резонанс, привела к проверкам в колонии и задержанию шести подозреваемых.