СПЧ: избитый в ярославской ИК-1 Макаров перенес сильный стресс

Осужденный Евгений Макаров, год назад избитый сотрудниками ярославской колонии ИК-1, находится в тяжелом психологическом состоянии и перенес сильный стресс. Об этом заявил глава совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов после посещения колонии, пытки в которой попали на видео.

По словам Федотова, перед администрацией колонии поставлена задача помочь Макарову, который должен выйти на свободу в октябре.

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый, посетивший колонию вместе с Федотовым, заявил, что работники учреждения не должны мстить осужденным за обиды, и что им следует руководствоваться "законностью и справедливостью". При этом ранее чиновник утверждал, что Макаров сам провоцировал сотрудников ФСИН, и что на это его сподвигли "определенные силы". Какие именно, Рудый не уточнил.

"Новая газета" вчера сообщила, что на нее, а также на фонд "Общественный вердикт" написали жалобу родственники одного из работников колонии, попавшего на видео. Он якобы проходил в учреждении практику, видел избиение Макарова, но сам в нем не участвовал.

В минувшую пятницу "Новая газета" опубликовала видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН жестоко избивают заключенного. При этом один из них говорит, что это месть за оскорбление. Запись, сделанная на видеорегистратор, который обязаны носить сотрудники колонии на своей форме, попала в руки правозащитников из фонда "Общественный вердикт", а те в свою очередь передали ее журналистам. Адвокат Ирина Бирюкова, благодаря которой это удалось сделать, покинула Россию из-за угроз.

В Следственном комитете заявили о задержании шести подозреваемых в избиении осужденного.