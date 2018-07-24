В Твери суд утвердил условный срок активисту за пост против Путина

Тверской областной суд утвердил приговор активисту Владимиру Егорову, осужденному за пост против президента России Владимира Путина в социальной сети "ВКонтакте". Апелляционная жалоба юриста осужденного была отклонена. Об этом сообщает адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Светлана Сидоркина.

Егорова обвинили в публичных призывах к экстремизму через интернет и осудили на два года лишения свободы условно. Активисту запретили модерировать сайты и изъяли а системный блок его компьютера. Свою вину Егоров не признает.

Активист партии "Яблоко" Владимир Егоров пытался покинуть Россию летом 2017 года, после того как его дом в городе Торопец Тверской области несколько раз поджигали неизвестные. Он связывает нападения со своей оппозиционной и антикоррупционной деятельностью. Активист попросил политического убежища в Белоруссии, однако был экстрадирован в Россию, где был помещен под стражу.