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Иванка Трамп закрывает свой бренд одежды и аксессуаров

Иванка Трамп

Иванка Трамп закрывает бренд одежды и аксессуаров, названный ее именем, заявил пресс-секретарь компании. Это происходит через год после того, как дочь президента США Дональда Трампа дистанцировалась от компании, заняв место старшего советника в Белом доме.

"Семнадцать месяцев спустя, не назвав времени своего возвращения, Иванка приняла трудное решение о том, что свернуть бизнес означало бы проявить честность по отношению к партнерам бренда и его сотрудникам», – говорится в заявлении пресс-секретаря компании, распространенном во вторник.

Компания также заявила, что лицензионные контракты не будут продлеваться, однако те, что остаются в силе, будут действовать до истечения срока, информирует "Голос Америки".

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