Следствие: в деле "Седьмой студии" достаточно доказательств

В Следственном комитете России утверждают, что в деле "Седьмой студии", в рамках которого арестовали режиссера Кирилла Серебренникова, достаточно доказательств. В интервью "Коммерсанту" генерал-майор Сергей Голкин из главного управления по расследованию особо важных дел заявил, что бюджетные средства, выделенные на проект "Платформа", расходовались не на организацию спектаклей, актеров и реквизит, а на совершенно иные цели.

Голкин утверждает, что деньги возвращались "тому же Серебренникову и другим обвиняемым". При этом следователь сослался на "показания свидетелей", а также заявил, что у режиссера якобы была доверенность, которая позволяла ему контролировать деньги, выделенные на "Платформу".

Сам Серебренников, которому на прошлой неделе продлили арест до 22 августа, на суде подчеркнул, что за время расследования дела "Седьмой студии" у правоохранительных органов так и не появилось доказательств вины режиссера и его коллег.

Кирилл Серебренников в своей речи также напомнил, что не занимал административных постов в "Седьмой студии" и не руководил работой бухгалтерии. Проект "Платформа" режиссер назвал полностью состоявшимся. По словам Серебренникова, все обналиченные деньги строго учитывались и уходили на зарплаты, реквизит и декорации, в то время как следствие настаивает, что они были похищены.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Он находится под домашним арестом. Серебренникова обвиняют в хищении средств, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". За время следствия сумма ущерба выросла почти вдвое – с 66 до 133 миллионов рублей.​

По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова и бывший бухгалтер Нина Масляева. Вину признала только Масляева. Она заключила сделку со следствием и дала показания против других обвиняемых.