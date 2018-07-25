Задержанный по делу о пытках в Ярославле признал вину

Сотрудник ярославской колонии Максим Яблоков, которого обвиняют в избиении заключенного Евгения Макарова, признал свою вину. Об этом сообщает "Медиазона" из зала суда в Ярославле, где сегодня решается вопрос об избрании меры пресечения для шестерых обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сегодня написал у себя в Telegram, что заявления о своей виновности написали несколько офицеров ФСИН, задержанные по делу о пытках на этой неделе.

Избиение в ярославской ИК-1 получило широкий резонанс после обнародования "Новой газетой" видеозаписи, на которой сотрудники учреждения пытают осужденного Евгения Макарова. Сам он жаловался на издевательства еще в прошлом году, но дело возбуждено не было.

Российские власти уже заявили о создании системы учета жалоб заключенных.

Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова, благодаря которой запись попала к журналистам, покинула Россию из-за угроз. Позднее она сообщила, что руководство ярославской колонии начало отговаривать осужденных от жалоб на сотрудников ФСИН.