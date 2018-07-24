Дело о пытках в ярославской колонии передано в центральный аппарат СК

Дело о пытках заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии ИК-1 поступило в центральный аппарат Следственного комитета России. Ведомство направило ходатайство об аресте шестерых сотрудников исправительного учреждения, избивавших осужденного. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ведомство проводит проверку в отношении следователя, который год назад не отреагировал на жалобу Макарова и не завел уголовное дело. В сообщении СК утверждается, что следователь уволен.

По информации радиостанции "Эхо Москвы", на заключенных ярославской колонии, которые подтвердили факты избиения, оказывается давление. Их просят отказаться от своих показаний.

В минувшую пятницу "Новая газета" опубликовала видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН жестоко избивают заключенного. При этом один из них говорит, что это месть за оскорбление. Запись, сделанная на видеорегистратор, который обязаны носить сотрудники колонии на своей форме, попала в руки правозащитников из фонда "Общественный вердикт", а те в свою очередь передали ее журналистам. Адвокат Ирина Бирюкова, благодаря которой это удалось сделать, покинула Россию из-за угроз.