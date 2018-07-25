Елена Ямпольская возглавит комитет Госдумы по культуре

Государственная дума России назначила депутата от партии "Единая Россия" Елену Ямпольскую на пост председателя парламентского комитета по культуре. Об этом сообщает ТАСС.

До Ямпольской комитет возглавлял режиссер Станислав Говорухин, который скончался 14 июня на 83-м году жизни после тяжелой болезни.

Ямпольская известна благодаря своим высказываниям о деятельности Иосифа Сталина. Депутат считает, что вождь был "послан Богом, чтобы сохранить Россию". Парламентарий также поддерживает закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Ранее Ямпольская занимала должность первого зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.