Волонтеры в «гибридной войне». Эфир в 16:05

Украинские волонтеры стали одним из феноменов развития общества после Майдана. Что происходит с ними сегодня? Собеседник Виталия Портникова - руководитель организации «Народный тыл» Алексей Сихарулидзе. Эфир в 16:05.
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Что происходит сегодня с украинскими волонтерами?
Украинские волонтеры стали одним из феноменов развития общества после Майдана. Что происходит с ними сегодня? Собеседник Виталия Портникова - руководитель организации «Народный тыл» Алексей Сихарулидзе. Эфир в 16:05.
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