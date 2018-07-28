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Дороги к свободе

Волонтеры в «гибридной войне». Эфир в 16:05

На границе с Россией украинские добровольцы роют рвы и окопы

Что происходит сегодня с украинскими волонтерами?

Украинские волонтеры стали одним из феноменов развития общества после Майдана. Что происходит с ними сегодня? Собеседник Виталия Портникова - руководитель организации «Народный тыл» Алексей Сихарулидзе. Эфир в 16:05.

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