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Дороги к свободе

В тени "гибридной войны". Эфир в 16:05

Богослужение в разрушенном Иверском монастыре вблизи Донецкого аэропорта

Чем опасна "гибридная война" для Украины и Запада? Собеседник Виталия Портникова – директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица. Эфир в 16:00.

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