В тени "гибридной войны". Эфир в 16:05

Чем опасна "гибридная война" для Украины и Запада? Собеседник Виталия Портникова – директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица. Эфир в 16:00.
Чем опасна "гибридная война" для Украины и Запада? Собеседник Виталия Портникова – директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица. Эфир в 16:00.
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