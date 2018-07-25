Сотрудника брянской колонии арестовали по обвинению в убийстве

Сотрудник брянской исправительной колонии №6 арестован по решению суда, ему предъявлены обвинения по статьям "Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий" и "Убийство", сообщает пресс-служба СК по Брянской области.

"По версии следствия, 22 июля 2018 года около 20 часов 20 минут сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии", – говорится в сообщении ведомства.

По данным местных СМИ, погибший – 58-летний житель города Клинцы. В ноябре прошлого года его осудили за мелкую кражу и дали год лишения свободы условно, однако затем условный срок заменили реальным. В исправительную колонию №6 он попал в феврале.